Объем сточных вод, попадающих в Волгу, сократят в Подмосковье в три раза

27.08.19 13:50

© РИА Новости. Александр Кряжев

27 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Подмосковья планируют сократить объем отводимых загрязнённых сточных вод в Волгу в три раза до 2024 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства ЖКХ региона.

"Мы планируем за пять лет снизить объем отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод в три раза с 0,37 до 0,12 куб, км/год к 2024 году", - приводятся в сообщении слова министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгения Хромушина.

По его словам, на Подмосковье приходится самый большой объем стоков, сбрасываемых в Волгу, основные объемы приходятся на очистные сооружения, построенные в 50-60-е года, которые устарели.

В пресс-службе уточняют, что в рамках проекта в Бронницах уже ввели в эксплуатацию после масштабной модернизации очистные сооружения, в результате чего уровень вредных выбросов в реку снизился в 10 раз и соответствует утвержденным нормам.

"Работа проделана большая, она шла очень долго - практически три года, начиная с парка канализационных насосных станций и сети, сейчас завершился первый этап, дальше будет развитие ситуации - эти очистные сооружения через несколько лет будут переделаны в конструкцию закрытого типа", - отмечается в сообщении.

Всего в программе на 2019 год региональным министерством жилищно-коммунального хозяйства ведется проектно-изыскательские работы по 11 канализационным очистным сооружениям, расположенным в Кашире, Серпухове, Сергиево-Посадский г.о., Шатуре, Электростали, Коломенском г.о., Можайском, Наро-Фоминском, Павловском Посаде, Солнечногорском и Дмитровский г.о. которые в дальнейшем планируются к реализации при поддержке федерального финансирования в рамках регионального проекта "Оздоровление Волги".