Ростовская область увеличит производство зерна в рамках нацпроекта по экспорту

27.08.19 13:59

© РИА Новости. Павел Лисицын

27 августа. Interfax-Russia.ru - Ростовская область планирует увеличить производство зерновых и зернобобовых культур до 12,5 млн тонн в год для дальнейшего экспорта, сообщил первый заместитель губернатора региона Виктор Гончаров в интервью агентству "Интерфакс-Юг".

Рост производства будет достигаться, в том числе, за счёт наращивания площадей мелиорируемых земель; использования продуктивных сортов и гибридов; обновления парка сельхозтехники.

В текущем году, по его словам, регион по валовому сбору ранних зерновых занял первое место в России. Хозяйства собрали более 11 млн 173 тыс. тонн, что на 8% больше прошлогоднего показателя, из которых 9,9 млн тонн - озимая пшеница.

У ближайших соседей региона - в Краснодарском крае - урожай ранних культур составил 11 млн 118 тыс. тонн, в Ставропольском крае - 8 млн 350 тыс. тонн, добавил Гончаров. Урожайность в этом году в Ростовской области по ранним культурам - в пределах 34 центнеров с гектара, уточнил первый замгубернатора.

"Таким образом наша область не только в полном объеме обеспечивает свои потребности в зерновых (порядка 3 млн тонн в год), но постоянно увеличивает экспортный потенциал, и это соответствует целям нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", - сказал Гончаров.

Ростовская область участвует в двух нацпроектах в сфере АПК: "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Полный текст интервью с Гончаровым размешен на сайте агентства "Интерфакс-Юг".