Комплексное развитие сел в Ростовской области потребует 6 млрд рублей

27.08.19 14:07

© РИА Новости. Владимир Трефилов

27 августа. Interfax-Russia.ru - Предварительный расчет средств, необходимых для финансирования программы по комплексному развитию сельских территорий Ростовской области в 2020-2023 годах, составляет порядка 6 млрд рублей, сообщил первый заместитель губернатора региона Виктор Гончаров в интервью агентству "Интерфакс-Юг.

Из этой суммы около 5 млрд рублей - средства федерального бюджета.

В мае правительство РФ утвердило программу "Комплексное развитие сельских территорий", рассчитанную на 2020-2022 годы. Аналогичную программу вместе с органами местного самоуправления планируется разработать в регионе до конца этого года.

"В числе целей (программы - ИФ) - сохранение доли сельского населения в стране на уровне не менее 25,3%, в нашей области этот показатель сейчас составляет 32%. Ставится задача - достичь соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%. В Ростовской области по итогам третьего квартала 2018 года это соотношение было 74%. Кроме того стоит цель - повысить доли общей площади благоустроенных жилых помещений в селах до 50% в 2025 году с 32,6% - в 2017 (базовом) году", - добавил Гончаров.

По его словам, внимание, в первую очередь, будет уделено улучшению жилищных условий, а также созданию инфраструктуры и комплексному подходу к развитию сельских территорий.

Полный текст интервью с Гончаровым размешен на сайте агентства "Интерфакс-Юг".