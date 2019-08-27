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27.08.19 14:09
Против сотрудников петербургских "Крестов" могут возбудить уголовное дело
"В ходе проведенной проверки нарушения выявлены. Генеральная прокуратура поставила вопрос и об уголовном преследовании должностных лиц СИЗО-1, в чьих действиях мои коллеги усмотрели признаки преступления, которые предусмотрены ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - сказал Куренной в видеоканале "Эфир" во вторник.
Он отметил при этом, что соответствующие материалы уже направлены в Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу для решения вопроса о возможном уголовном преследовании.
Касаясь нарушений, выявленных прокурорами центрального аппарата Генпрокуратуры после сообщений СМИ о пытках в "Крестах", представитель надзорного ведомства сообщил, что "одним из наиболее серьезных нарушений был перевод гражданина, который впервые оказался в СИЗО, в камеру, где содержатся граждане, имевшие ранее судимости".
"Речь как раз о том самом заключенном под стражу, которого можно было видеть на съемке, которого били сокамерники. Так вот, этот перевод, противоречащий закону, был организован сотрудниками СИЗО якобы в воспитательных целях", - подчеркнул Куренной.
По его словам, "в истинных причинах такого перевода предстоит разобраться следователям, а тот самый заключенный уже переведен в свою камеру".
Кроме того, отметил представитель ведомства, по итогам проверки внесено прокурорское представление территориальному органу ФСИН об устранении выявленных нарушений.
Как сообщалось, 7 августа после публикации в интернете видеозаписи, на которой подследственные наносят удары сокамернику в новых "Крестах", в Петербург для проверки приехали представители ФСИН РФ. По результатам проверки выявлены многочисленные нарушения. Трое сотрудников изолятора уволены, 20 привлечены к дисциплинарной ответственности.
Материалы проверки, добавили там, направлены в следственные органы для принятия решений.
Доследственную проверку по данному факту проводят СКР и Генпрокуратура РФ.
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