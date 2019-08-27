Против сотрудников петербургских "Крестов" могут возбудить уголовное дело

27.08.19 14:09

© РИА Новости. Владимир Акимов

27 августа. Interfax-Russia.ru - Генпрокуратура России поставила вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников СИЗО-1 Санкт-Петербурга, известного как "Кресты", в связи с фактом избиения заключенными сокамерника, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

"В ходе проведенной проверки нарушения выявлены. Генеральная прокуратура поставила вопрос и об уголовном преследовании должностных лиц СИЗО-1, в чьих действиях мои коллеги усмотрели признаки преступления, которые предусмотрены ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - сказал Куренной в видеоканале "Эфир" во вторник.

Он отметил при этом, что соответствующие материалы уже направлены в Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу для решения вопроса о возможном уголовном преследовании.

Касаясь нарушений, выявленных прокурорами центрального аппарата Генпрокуратуры после сообщений СМИ о пытках в "Крестах", представитель надзорного ведомства сообщил, что "одним из наиболее серьезных нарушений был перевод гражданина, который впервые оказался в СИЗО, в камеру, где содержатся граждане, имевшие ранее судимости".

"Речь как раз о том самом заключенном под стражу, которого можно было видеть на съемке, которого били сокамерники. Так вот, этот перевод, противоречащий закону, был организован сотрудниками СИЗО якобы в воспитательных целях", - подчеркнул Куренной.

По его словам, "в истинных причинах такого перевода предстоит разобраться следователям, а тот самый заключенный уже переведен в свою камеру".

Кроме того, отметил представитель ведомства, по итогам проверки внесено прокурорское представление территориальному органу ФСИН об устранении выявленных нарушений.

Как сообщалось, 7 августа после публикации в интернете видеозаписи, на которой подследственные наносят удары сокамернику в новых "Крестах", в Петербург для проверки приехали представители ФСИН РФ. По результатам проверки выявлены многочисленные нарушения. Трое сотрудников изолятора уволены, 20 привлечены к дисциплинарной ответственности.

Материалы проверки, добавили там, направлены в следственные органы для принятия решений.

Доследственную проверку по данному факту проводят СКР и Генпрокуратура РФ.