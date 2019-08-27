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27.08.19 14:12

Генпрокуратура: в большинстве авиаинцидентов в РФ виноваты экипажи

© РИА Новости. Следственный комитет РФ
27 августа. Interfax-Russia.ru - Неправильные действия членов экипажей являются причиной большинства авиапроисшествий в РФ, заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

"Причиной большинства авиационных происшествий являются действия членов экипажей воздушных судов", - сказал Куренной в видеоканале "Эфир" во вторник.

Говоря о статистике, он отметил: "В первом полугодии 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество авиапроисшествий снизилось с 17 до 13". "Количество погибших при этом остается высоким", - подчеркнул представитель ведомства.

Касаясь подготовки летных кадров, Куренной отметил, что в ходе проверок "были установлены факты отсутствия необходимого материально-технического обеспечения и кадровых условий в тех организациях, которые обучают экипажи".

По его словам, "некоторые из этих учреждений действовали без необходимых сертификатов".

"Что касается авиакомпаний, то там выявлялись случаи допуска пилотов без прохождения соответствующей летной и тренажерной подготовки. У некоторых даже не было права управления конкретным типом воздушного судна", - подчеркнул представитель ведомства.

Он сообщил также, что "выявлялись факты фиктивного проведения учебных мероприятий - на бумаге обучили, а в действительности человек такого обучения не получал".

"В деятельности квалификационных комиссий территориальных управлений Росавиации вскрыты факты нарушений при выдаче свидетельств авиаспециалистам и, кроме того, при расследовании авиационных событий не всегда выяснялись причины и не вырабатывались меры по недопущению подобных ситуаций в будущем", - добавил Куренной.

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