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27.08.19 14:18
Патрушев: РФ обеспокоена планами США по размещению ранее запрещенных ракет в АТР
"Обсуждалась ... ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Патрушев выразил обеспокоенность планами США по размещению ракет средней и меньшей дальности в АТР", - сказано в сообщении пресс-службы аппарата СБ, поступившем в "Интерфакс" во вторник.
"Отдельное внимание уделено обстановке вокруг расследования причин крушения рейса МН17 Малазийских авиалиний в небе над Украиной. Российская сторона согласилась с критикой премьер-министра Махатхира Мохамада в адрес деятельности Совместной следственной группы за ее политизированный характер, необоснованные и поспешные обвинения", - сказано в сообщении.
В ходе консультаций рассмотрены перспективы взаимодействия по линии советов безопасности, в том числе в рамках партнерства Россия-АСЕАН, военное и военно-техническое сотрудничество, совместная деятельность России и Малайзии в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, противодействие организованной преступности и экстремизму.
"Кроме того, темами консультаций стали борьба с международным терроризмом и морским пиратством, вопросы береговой охраны, взаимодействие в обеспечении международной информационной безопасности", - информирует пресс-служба Совбеза.
Патрушев подчеркнул, что Малайзия является важным и перспективным партнером России в Юго-Восточной Азии.
"Наши страны придерживаются близких или совпадающих позиций по многим актуальным региональным и мировым проблемам. Важным этапом в развитии отношений стала встреча Президента России Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом "на полях" мероприятий АСЕАН в Сингапуре в ноябре прошлого года. Ожидаем малазийского лидера на Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 4-6 сентября текущего года", - сказал секретарь СБ РФ.
В Куала-Лумпуре Патрушев провел рабочие встречи с министром обороны Малайзии Мохамадом Сабу, генеральным директором совета национальной безопасности Енку Хамза Туан Матом, а также межведомственные консультации с участием представителей ряда министерств и ведомств.
С российской стороны в консультациях участвовали представители Генеральной прокуратуры, МИД, МВД, Минобороны, ФСБ, Росавиации, аппарата СБ, информирует пресс-служба.
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