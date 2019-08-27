Расхождение по ценностям: члены G7 не хотят пускать РФ в организацию из-за либеральных ценностей
  
Цена наводнения: ущерб от паводка в Приангарье уже превысил 35 млрд рублей
   
На замену: новый авиакомплекс дальней авиации РФ сделают невидимым для противника
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
27.08.19 14:33

Собянин: основные работы по реконструкции Филёвской линии метро выполнены

© РИА Новости. Григорий Сысоев
27 августа. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по реконструкции наземного участка Филевской линии московского метрополитена, основные работы уже завершены.

Мэр отметил, что Филевская линия одна из старейших в Москве, очень востребованная линия, но за 60 лет ее никто не реконструировал, поэтому наземная ее часть, наиболее подверженная погодным условиям, была уже в аварийном состоянии.

"Мы приняли решение, что линию мы не закрываем, оставляем технологические окна в выходные, во все остальные рабочие дни линия будет по-прежнему работать. В таком режиме в течение трех лет проводили реконструкцию этой линии. Полностью разобрали платформы, вестибюли, рельсы и заново собрали. Она стала современной, надежной. Основные работы выполнены",- сказал Собянин.

Он отметил, что остались небольшие работы по благоустройству и несущественные технологические доработки.

"Сегодня можно сказать о том, что Филевская линия спасена, у нее новое рождение", - сказал Собянин.

Он также отметил, что еще одним новшеством этой линии стали новые поезда "Москва".

"Мы запустили новые инновационные поезда "Москва", которые увеличили количество пассажирских мест процентов на 20 и увеличили частоту поездов, поэтому Филёвская линия будет еще долго служить москвичам, долго и надежно", - сказал Собянин.

Как отметил заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов, все работы по реконструкции Филёвской линии завершатся до конца года.

"До конца года с учетом запуска маломобильных лифтов, которых раньше не было. Мы их делаем дополнительно, мэр дал такое поручение, чтобы максимально увеличить доступность для маломобильных граждан. Новые шахты были построены, новые фундаменты под это", - сказал Ликсутов.

Он также отметил, что за счет увеличенного количества дверей на станциях линии увеличилась пропускная способность.

"Основные улучшения - это входные группы. За счет большего количества дверей у нас на 45% увеличилась пропускная способность. И новые турникеты. Пассажиропоток вырос в два раза за последние два года", - отметил Ликсутов.

Он также отметил, что до конца года планируется снизить уровень шума на этой линии на 30%.

"Мэр нам сказал перевести постепенно всю линию на бетонную основу, когда снизу идет резиновая прокладка, а потом бетонная шпала и сверху новый путь, это на 25% сокращение шума. Во-вторых, поезда новые - это тоже сокращение шума. И в проекте есть шумозащитные экраны. В общей сложности, мы думаем, что не менее чем на 30% уровень шума спадет", - сказал Ликсутов.

Как сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы, еще одним из новшеств наземных станций Филевской линии стала установка на платформах инфракрасных излучателей тепла. Это создаст замкнутый тепловой контур, что позволит исключить обледенение платформ в зимний период и сделает ожидание поездов более комфортным.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  27.08.19 13:13
Абызов стал фигурантом нового уголовного дела
.
  27.08.19 11:58
"Остров мечты" будет привлекать не менее 7,5 млн человек в год
.
  27.08.19 11:26
В Московском зоопарке у пары японских макак родился детеныш
.
  27.08.19 11:00
Москвичам рекомендуют проверять подлинность выписки из ЕГРН через QR код
.
  27.08.19 09:31
Сады разных эпох будут представлены на фестивале в "Царицыно"
.
  26.08.19 16:18
Более 300 дополнительных электропоездов запустят для пассажиров в дни работы авиасалона МАКС-2019
.
  26.08.19 15:05
Санитарные зоны предприятий Москвы могут сократить на 75%
.
  26.08.19 11:54
Детский омбудсмен Москвы против лишения прав родителей за участие в митингах
.
  26.08.19 11:40
Стоимость арестованного имущества и активов Абызова оценили в 27 млрд рублей
.
  26.08.19 10:16
Метро придет в Троицк, пообещал Собянин


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket