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27.08.19 14:38

Комплекс зданий самарской фабрики-кухни передан в управление Третьяковке

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
27 августа. Interfax-Russia.ru - Третьяковская галерея получила в оперативное управление комплекс зданий уникального памятника конструктивизма "Фабрика-кухня" в Самаре.

"Территориальное управление Росимущества в Самарской области передало в оперативное управление ФГБУ культуры "Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея" объект недвижимого имущества "Фабрика-кухня завода имени Масленникова", - сообщает пресс-служба ведомства во вторник.

Вместе с фабрикой-кухней в оперативное управление музейного объединения переданы и другие здания, расположенные по тому же адресу, говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2018 году Минкультуры РФ одобрило инициативу создания на базе самарской "Фабрики-кухни" филиала Третьяковской государственной галереи.

Специализацией филиала Третьяковки в Самаре должен стать XX век и современное искусство. По данным пресс-службы облправительства, проект может быть реализован к концу 2021 года.

"Фабрика-кухня завода им. Масленикова" построена в Самаре в 1930-1932 годах по проекту московского архитектора Екатерины Максимовой. Архитектурный памятник имеет форму скрещенных серпа и молота и считается единственным в мире зданием такой формы.

В 1990-е годы самарская "Фабрика-кухня" была приватизирована. Впоследствии здание стало разрушаться и оказалось под угрозой уничтожения. В декабре 2013 года правительство Самарской области вернуло "Фабрику-кухню" в собственность региона.

В октябре 2016 года ФГКУ "Центрреставрация" разыграло подряд на реконструкцию "Фабрики-кухни", завершить реконструкцию планировалось к декабрю 2017 года. После реставрации в здании должен был открыться филиал Государственного центра современного искусства.

Однако затем контракт с подрядчиком - петербургским ООО СК "ЭТС" - был расторгнут, а работы свернуты на начальной стадии. При этом само здание простояло зиму с демонтированной крышей и сейчас находится в аварийном состоянии.

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