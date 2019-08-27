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27.08.19 14:38
Комплекс зданий самарской фабрики-кухни передан в управление Третьяковке
"Территориальное управление Росимущества в Самарской области передало в оперативное управление ФГБУ культуры "Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея" объект недвижимого имущества "Фабрика-кухня завода имени Масленникова", - сообщает пресс-служба ведомства во вторник.
Вместе с фабрикой-кухней в оперативное управление музейного объединения переданы и другие здания, расположенные по тому же адресу, говорится в пресс-релизе.
Ранее сообщалось, что в сентябре 2018 году Минкультуры РФ одобрило инициативу создания на базе самарской "Фабрики-кухни" филиала Третьяковской государственной галереи.
Специализацией филиала Третьяковки в Самаре должен стать XX век и современное искусство. По данным пресс-службы облправительства, проект может быть реализован к концу 2021 года.
"Фабрика-кухня завода им. Масленикова" построена в Самаре в 1930-1932 годах по проекту московского архитектора Екатерины Максимовой. Архитектурный памятник имеет форму скрещенных серпа и молота и считается единственным в мире зданием такой формы.
В 1990-е годы самарская "Фабрика-кухня" была приватизирована. Впоследствии здание стало разрушаться и оказалось под угрозой уничтожения. В декабре 2013 года правительство Самарской области вернуло "Фабрику-кухню" в собственность региона.
В октябре 2016 года ФГКУ "Центрреставрация" разыграло подряд на реконструкцию "Фабрики-кухни", завершить реконструкцию планировалось к декабрю 2017 года. После реставрации в здании должен был открыться филиал Государственного центра современного искусства.
Однако затем контракт с подрядчиком - петербургским ООО СК "ЭТС" - был расторгнут, а работы свернуты на начальной стадии. При этом само здание простояло зиму с демонтированной крышей и сейчас находится в аварийном состоянии.
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