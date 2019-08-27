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27.08.19 14:46
Один из четырех математических центров мирового уровня может появиться в Екатеринбурге
"Уверен, что создаваемый центр откроет новые возможности для развития математических исследований и существенно усилит международное влияние уральской математической школы, которая сегодня является одной из ведущих в стране", - приводятся в сообщении слова министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина.
Уральский математический центр предполагается создать на базе лабораторий Института математики и механики УрО РАН, Уральского федерального университета и Удмуртского государственного университета.
"Основными задачами Уральского математического центра являются проведение прорывных фундаментальных исследований, привлечение для этих работ ведущих математиков с целью интеграции российской науки в мировое сообщество", - приводятся в сообщении слова директора института РАН Николая Лукьянова.
Кроме того, ожидается, что математический центр обеспечит приток молодых научных кадров.
В настоящее время заявка от Екатеринбурга проходит экспертную оценку в совете по государственной поддержке создания и развития математических центров мирового уровня, утвержденного распоряжением правительства РФ.
Проект предусматривает, что каждому из созданных центров будет оказана финансовая поддержка из федерального бюджета в размере 80 млн рублей, а также ежегодно с 2020 года по 2024 год будет выделяться по 160 млн рублей.
Всего на участие в конкурсе на строительство математических центров подано девять заявок. Кроме уральской столицы на создание математических центров претендуют Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Казань и Воронеж.
Итоги отбора будут подведены в конце сентября.
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