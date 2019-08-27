Один из четырех математических центров мирового уровня может появиться в Екатеринбурге

27.08.19 14:46

© РИА Новости. Илья Питалев

27 августа. Interfax-Russia.ru - Екатеринбург участвует в конкурсе на строительство одного из четырех международных математических центров мирового уровня в рамках национального проекта "Наука", сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Уверен, что создаваемый центр откроет новые возможности для развития математических исследований и существенно усилит международное влияние уральской математической школы, которая сегодня является одной из ведущих в стране", - приводятся в сообщении слова министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина.

Уральский математический центр предполагается создать на базе лабораторий Института математики и механики УрО РАН, Уральского федерального университета и Удмуртского государственного университета.

"Основными задачами Уральского математического центра являются проведение прорывных фундаментальных исследований, привлечение для этих работ ведущих математиков с целью интеграции российской науки в мировое сообщество", - приводятся в сообщении слова директора института РАН Николая Лукьянова.

Кроме того, ожидается, что математический центр обеспечит приток молодых научных кадров.

В настоящее время заявка от Екатеринбурга проходит экспертную оценку в совете по государственной поддержке создания и развития математических центров мирового уровня, утвержденного распоряжением правительства РФ.

Проект предусматривает, что каждому из созданных центров будет оказана финансовая поддержка из федерального бюджета в размере 80 млн рублей, а также ежегодно с 2020 года по 2024 год будет выделяться по 160 млн рублей.

Всего на участие в конкурсе на строительство математических центров подано девять заявок. Кроме уральской столицы на создание математических центров претендуют Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Казань и Воронеж.

Итоги отбора будут подведены в конце сентября.