|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
27.08.19 14:49
Кобылкин: в России будут ликвидированы 75 полигонов с опасными отходами
"В общей сложности мы должны ликвидировать 75 таких "тяжёлых" объектов (полигонов - ИФ), - сказал Кобылкин во вторник на уроке экологии в Югорском государственном университете.
В качестве примера таких объектов он привел полигоны в Нижегородской области.
"Последние 15 лет очень долго подходили к трем объектам в Нижегородской области. Это полигоны Игумново, озеро, так называемая черная дыра, и белое море. Черная дыра - это такое место, подлетая к которому умирала птица. Это те места, куда сливались долгие и долгие годы без какой-либо сепарации отходы нашей химической промышленности", - отметил министр.
"Эти места мы должны рекультивировать, это очень сложно. Таких технологий в мире практически не существует, мы создаем новую базу. Но в начале следующего года эти объекты (в Нижегородской области - ИФ) будут ликвидированы", - добавил он.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Минэкономразвития предлагает сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань, ограничив ее до Владимира, и частично реконструировать трассу М-7 "Волга".
.
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket