Кобылкин: в России будут ликвидированы 75 полигонов с опасными отходами

27.08.19 14:49

© РИА Новости. Сергей Ермохин

27 августа. Interfax-Russia.ru - Более 70 полигонов с отходами, представляющие опасность для экологии и человека, будут ликвидированы в России в рамках национального проекта "Экология", заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

"В общей сложности мы должны ликвидировать 75 таких "тяжёлых" объектов (полигонов - ИФ), - сказал Кобылкин во вторник на уроке экологии в Югорском государственном университете.

В качестве примера таких объектов он привел полигоны в Нижегородской области.

"Последние 15 лет очень долго подходили к трем объектам в Нижегородской области. Это полигоны Игумново, озеро, так называемая черная дыра, и белое море. Черная дыра - это такое место, подлетая к которому умирала птица. Это те места, куда сливались долгие и долгие годы без какой-либо сепарации отходы нашей химической промышленности", - отметил министр.

"Эти места мы должны рекультивировать, это очень сложно. Таких технологий в мире практически не существует, мы создаем новую базу. Но в начале следующего года эти объекты (в Нижегородской области - ИФ) будут ликвидированы", - добавил он.