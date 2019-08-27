Орловская область в 2021-2023гг планирует провести капремонт более 1 тыс многоквартирных домов по областной программе

27.08.19 15:39

© РИА Новости. Евгений Одиноков

27 августа. Interfax-Russia.ru - Орловская область в 2021-2023 годах капитально отремонтировать планирует 1 тыс. 68 многоквартирных домов в рамках областной адресной программы, сообщает правительство региона.

Планируется, что в 2021 году на территории Орла и области будут капитально отремонтированы 411 многоквартирных домов, в 2022 году - 326, в 2023 году - 331 многоквартирный дом.

Общий объем финансирования краткосрочного плана, образованный за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, превышает 9,3 млрд рублей. Таким образом, объем финансирования капремонта в 2021 году составит порядка 2 млрд рублей, в 2022 году - свыше 2,8 млрд рублей, в 2023 году - более 4,5 млрд рублей.

В краткосрочный план включены многоквартирные дома, в которых имеется лифтовое оборудование, отработавшее назначенный срок службы и требующее проведения капремонта, а также многоквартирные дома, в отношении которых органами местного самоуправления представлены заявки о необходимости проведения капитального ремонта кровли.

Указанные целевые показатели приведены в краткосрочном плане реализации областной адресной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области", который утвержден постановлением регионального правительства. В целом программа предполагает капремонт 4 тыс. 426 многоквартирных домов общей площадью почти 14 млн кв. метров.