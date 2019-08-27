Финансовая проверка начата в больницах Нижнего Тагила, откуда уволились хирурги

27.08.19 16:33

© РИА Новости. Николай Хижняк

27 августа. Interfax-Russia.ru - В больницах Нижнего Тагила, откуда уволились хирурги, проверят, как назначались врачам выплаты, сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков журналистам во вторник в Екатеринбурге.

"Вчерашним приказом начата финансовая проверка в двух больницах Нижнего Тагила. Проверка будет идти примерно месяц. Наша задача - просмотреть, каким образом распределяется фонд стимулирования, общий объем заработной платы медработников, насколько адекватно она совмещается с нагрузкой людей", - отметил Креков.

По его словам, по итогам проверки может быть принят ряд решений. "Это зависит от того, каковы будут результаты проверки. За это будет отвечать и министерство здравоохранения, в том числе", - добавил Креков.

Он также подчеркнул, что планируется изучить уровень зарплат всех хирургов в регион. "И, если у нас будут возникать вопросы по неадекватному стимулированию в соответствии с реальной нагрузкой доктора, то ответственность за это персонально будут нести главные врачи", - заявил замгубернатора, уточнив, что на этой неделе пройдет специальное собрание со всеми главными врачами региональных клиник.

Кроме того, Креков подтвердил, что у уволившихся врачей, действительно, была высокая нагрузка: "Перегружали. Степень совместительства у них была высокая".

Замгубернатора объяснил это нехваткой кадров в больницах Нижнего Тагила. Для решения этой проблемы планируется увеличить число целевых мест для будущих специалистов для их последующей работы в лечебных учреждениях города.

Как сообщалось, сразу шесть хирургов ЦГБ N1 в Нижнем Тагиле написали заявление об увольнении. Причиной стали высокая нагрузка на специалистов и низкие зарплаты. Также ранее массовые увольнения хирургов прошли в Демидовской больнице города.

Министерство здравоохранения Свердловской области создало комиссию из-за ухода медиков. Проверку начала прокуратура Свердловской области.

После встречи с министром здравоохранения региона Андреем Цветковым во вторник двое хирургов передумали увольняться, остальные врачи готовы пересмотреть свое решение об увольнении.

В Нижний Тагил приехали четыре хирурга из Екатеринбурга, чтобы временно восполнить нехватку врачей.