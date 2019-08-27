Природный парк "Журавлиный край" создадут в Подмосковье

27.08.19 16:39

© РИА Новости. Юрий Кавер

27 августа. Interfax-Russia.ru - Одиннадцать особо охраняемых природных территорий (ООПТ) войдут в состав первого в Подмосковье природного парка "Журавлиный край", сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

"Мы планируем, что площадь природного парка составит порядка 75 тысяч гектаров. В состав его войдут 11 существующих ООПТ, в том числе знаменитая "Журавлиная родина", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области - министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина.

Парк будет располагаться на землях Талдомского и Сергиево-Посадского городских округов.

По словам министра, цель создания парка - сохранить в неприкосновенности экосистемы Верхневолжской низменности, места массовых миграционных скоплений и гнездования охраняемых видов птиц и местообитания других редких животных.

"Для этого пройдет комплексное обследование территории проектируемого парка. Экологам предстоит пройти маршрут обследования не менее 5500 километров и организовать, как минимум, 3 тысячи точек полевых работ", - отметил Куракин.

Впервые в практике Подмосковья в отчет об обследовании должны войти предложения по организации экологического туризма в парке: конкретные схемы экологических троп и маршрутов, а также размещения туристических объектов.

Планируется, что в состав природного парка, помимо заказника "Журавлиная родина" войдут ООПТ "Маклаковский", "Озеро Золотая Вешка и прилегающие леса", "Дубненский левобережный заказник", "Озеро Заболотское и его окрестности", "Большое и Малое Туголянские озера", "Леса и болота в кв. 108, 109 Веригинского лесничества", "Комплекс сырых лесов и лесных болот", "Переходное болото в Торгашинском лесничестве и прилегающие леса", "Константиновские черноольшаники", "Дубненская колония серых цапель".