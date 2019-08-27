Свердловский губернатор после увольнения хирургов поручил проанализировать работу системы здравоохранения региона

27.08.19 17:36

© РИА Новости. Павел Лисицын

27 августа. Interfax-Russia.ru - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев считает нехватку врачей одной из самых острых проблем системы здравоохранения региона, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Устойчиво сохраняется дефицит практикующих врачей. Считаю необходимым тщательным образом проанализировать ситуацию и выработать дополнительные меры для преодоления этой тенденции", - цитирует пресс-служба губернатора, который высказался в Екатеринбурге на совещании, организованном после массового увольнения хирургов в Нижнем Тагиле.

Куйвашев заявил, что ситуация с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле сложилась, прежде всего, из-за возросшей нагрузки на специалистов и просчетов в организации работы медицинских учреждений на местах. "В то же время немаловажной причиной является, на мой взгляд, и недостаточная кадровая работа как со стороны главврачей тагильских больниц, так и со стороны областного министерства здравоохранения", - подчеркнул глава региона.

Он назвал недопустимой ситуацию в Нижнем Тагиле и практику игнорирования обращений и жалоб специалистов.

Губернатор по итогам совещания, дал ряд поручений. "Среди них - проведение независимого социологического исследования на предмет удовлетворенности уральцев качеством медицинских услуг, а также врачей и среднего медперсонала - условиями труда и заработной платой", - отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, профильным ведомствам поручено заняться разработкой обновленной региональной программы развития первичного звена здравоохранения в Свердловской области.

Как сообщалось, сразу шесть хирургов ЦГБ N1 в Нижнем Тагиле написали заявление об увольнении. Причиной стали высокая нагрузка на специалистов и низкие зарплаты. Также ранее массовые увольнения хирургов прошли в Демидовской больнице города.

Министерство здравоохранения Свердловской области создало комиссию из-за ухода медиков. Проверку начала прокуратура.

После встречи с министром здравоохранения региона Андреем Цветковым во вторник двое хирургов решили вернуться на работу, остальные врачи готовы пересмотреть свое решение об увольнении.

В Нижний Тагил приехали четыре хирурга из Екатеринбурга, чтобы временно восполнить нехватку врачей.