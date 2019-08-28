Еще два очага африканской чумы свиней выявлены в Приморье

28.08.19 08:16

© РИА Новости. Максим Богодвид

28 августа. Interfax-Russia.ru - Россельхознадзор сообщил о двух новых очагах вируса африканской чумы свиней на территории приморского Дальнереченска.

"Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории двух хозяйств в городе Дальнереченске", - говорится в распространенном в среду сообщении управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Государственная ветеринарная инспекция на территории хозяйств должна ввести ограничительные мероприятия, препятствующие распространению АЧС.

На прошлой неделе вирус АЧС был обнаружен у животных в личном подсобном хозяйстве в Дальнереченске, а также в фермерском хозяйстве в селе Речное Дальнереченского района. Решением администрации Приморского края утвержден комплексный план об установлении ограничительных мероприятий в связи с выявлением особо опасного заболевания на территории этих двух хозяйств.

Ранее очаги АЧС были зарегистрированы на территориях Пограничного и Надеждинского районов Приморья.

Вирус приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов, но для человека не опасен.