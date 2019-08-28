Иркутская область к октябрю 2020 г сдаст новый микрорайон для пострадавших от наводнения

28.08.19 08:19

© РИА Новости. Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

28 августа. Interfax-Russia.ru - Строительные компании приступают к возведению 2,5 тыс. индивидуальных жилых домов в Тулуне для пострадавших от летнего наводнения, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.

"Микрорайон индивидуальной жилой застройки Березовая Роща в Тулуне должен быть сдан до 1 октября 2020 года. Сейчас к работам в Березовой Роще приступают шесть компаний", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас жители Тулуна уже подают заявления, высказывая желание приобрести дома в Березовой Роще (по жилищным сертификатам - ИФ).

"Таких заявлений в настоящее время набралось на строительство целой улицы. Всего на участке общей площадью 423,9 га планируется строительство "под ключ" 2,5 тыс. индивидуальных жилых домов с приусадебными участками в 15 соток. За счет средств областного бюджета будет построена школа на 1275 мест и два детских сада", - отмечается в сообщении.

Масштабное наводнение в конце июня затронуло 10 районов Иркутской области. Было подтоплено 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек, в том числе, 10,45 тыс. детей. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск. В конце июля Иркутская область пережила вторую волну наводнения. Были подтоплены 58 населенных пунктов, в том числе города Тулун, Нижнеудинск и Байкальск. Пострадали 1 984 дома с населением 5 424 человека.