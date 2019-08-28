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28.08.19 08:22

Две шхуны КНДР выбросило во время тайфуна на побережье заповедника в Приморье

© РИА Новости. Олег Смереченский
28 августа. Interfax-Russia.ru - Две северокорейские шхуны выбросило во время тайфуна "Кроса" в районе Восточного участка Дальневосточного морского заповедника, загрязнения акватории нет.

"Одна (Шхуна) находилась в районе бухты Астафьева. 26 августа она была выведена за пределы акватории заповедника. Вторая была обнаружена на границе охранной зоны в районе мыса Красный Утес", - сообщила в среду пресс-служба заповедника.

Уточняется, что вокруг морских границ заповедника установлена морская охранная зона шириной в 3 мили. Вдоль сухопутных границ заповедника действует охранная зона шириной в 500 метров.

"Шхуна находится под контролем сотрудников заповедника и служащих Погрануправления ФСБ по Приморскому краю. Загрязнения акватории и топлива внутри лодки не обнаружено. Лодка обработана изнутри и снаружи высокоэффективными сорбентами нового поколения", - говорится в сообщении.

В рамках договора о сотрудничестве с Пограничным управления ФСБ России по Приморскому краю при улучшении погоды шхуну выведут за акваторию охранной зоны заповедника.

Как сообщалось, более 150 иностранных судов просили российские пограничные власти разрешить им переждать непогоду у берегов Приморья. Многие из них находились в крайне плохом состоянии и подняли флаг "Терплю бедствие" в соответствии с Международным сводом сигналов. Тайфун "Кроса" прошел в Приморье в середине августа.

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