Роспотребнадзор планирует привить от гриппа 60% пострадавших от наводнения под Иркутском

28.08.19 08:30

© РИА Новости. Игорь Зарембо

28 августа. Interfax-Russia.ru - Специалисты начали прививочную компанию против гриппа в территориях, пострадавших от летнего наводнения в Иркутской области, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"Среди населения начата прививочная компания против гриппа", - говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в региональном управлении ведомства, в ходе осенней кампании планируется привить от гриппа около 60% населения затопленных территорий.

По данным Роспотребнадзора, в регионе уже завершен второй этап иммунизации населения, находившихся в зоне подтопления против дизентерии Зонне и брюшного тифа.

Ранее сообщалось, что северо-запад Иркутской области в июне и июле пережил две волны паводка, который затронул 10 муниципалитетов и более 40 тыс. человек.