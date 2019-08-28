Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде

28.08.19 08:39

© РИА Новости. Павел Лисицын

28 августа. Interfax-Russia.ru - Девять человек пострадали в среду в ДТП в Волгограде, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" руководитель пресс-службы регионального главка МВД Светлана Смольянинова.

"В 5:30 в Красноармейском районе Волгограда минивен, который перевозил пассажиров из Астрахани, при повороте врезался в поливную трубу. В результате ДТП пострадал водитель и восемь пассажиров", - сказала Смольянинова.

По ее словам, все пострадавшие доставлены в больницу, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Детей среди пострадавших нет.

"Установлено, что водитель набрал пассажиров, воспользовавшись сервисом поиска попутчиков. Из Астрахани они направлялись в Москву", - добавила собеседница агентства.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. На месте работают сотрудники полиции.