Штормовое предупреждение из-за ливней в Приморье продлено до конца августа

28.08.19 08:49

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

28 августа. Interfax-Russia.ru - Метеорологи продлили до 30 августа штормовое предупреждение, объявленное накануне в Приморье на вторник-среду из-за ливней.

"С влиянием малоподвижного атмосферного фронта в Приморском крае продолжится период дождливой погоды. Штормовое предупреждение распространяется и на последующие дни: 29 августа во Владивостоке и западной половине Приморья, 30 августа на большей территории края ожидается сильный дождь с количеством 15-49 мм за 12 часов и менее, местами очень сильный дождь с количеством 50 мм и более за 12 часов, сильные ливни", - сообщила в среду пресс-служба Примгидромета.

В отдельных районах возможна гроза, усиление ветра до 13-18 м/с.

Паводковая ситуация на реках края осложнится, ожидаются дополнительные подъемы уровня воды на большинстве рек края на 0,4-1,3 м, на реках южной половины края - до 2,5 м.

На отдельных участках рек ожидается выход воды из берегов, подтопление прилегающей местности, хозяйственных объектов, сельхозугодий, участков дорог.

Наиболее паводкоопасные районы, подверженные значительным подтоплениям, - Хасанский, Уссурийский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский, Хорольский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Чугуевский, Кировский, Анучинский. Также возможны подтопления пониженных мест, сельхозугодий, отдельных участков дорог местного значения ливневым и склоновым стоком.

Как сообщалось, последствия начавшихся во вторник в Приморье ливней ликвидируют около 800 человек, задействовано более 200 единиц техники. Сильные дожди привели в подтоплению дорог, перебоям в энергоснабжении, сбоям в работе общественного транспорта.