|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
28.08.19 08:53
Серийная поставка для ВКС ударного беспилотника "Охотник" начнется в 2025 году
"3 августа 2019 года выполнил первый полет прототип тяжелого разведывательно-ударного БПЛА "Охотник". Для доведения БПЛА до уровня серийного образца требуется большой объем испытаний. Серийные поставки для оснащения частей ВКС - начиная с 2025 года", - сказали в аппарате в четверг.
Там отметили, что БПЛА такого класса является чрезвычайно сложным образцом военной техники, требует большого объема наземных и летных испытаний.
"Основной объем летных испытаний планируется выполнить в период 2023-2024 гг., в том числе в ударном варианте с различными авиационными средствами поражения", - сообщили в аппарате.
Собеседник агентства сообщил, что "Охотник" послужит универсальной базовой платформой "для размещения перспективных авиационных средств поражения, бортовых средств воздушной разведки и другого оборудования"
Как сообщалось, тяжёлый ударный беспилотник большой продолжительности полёта "Охотник" впервые поднялся в небо 3 августа 2019 года на одном из испытательных аэродромов Минобороны России.
По данным Минобороны РФ, первый полёт нового военного беспилотника длился более 20 минут - "Охотник" под управлением оператора совершил несколько облётов аэродрома на высоте около 600 м и совершил успешную посадку.
"Охотник" оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки", - заявили тогда в ведомстве.
Характеристики "Охотника" в настоящее время не раскрываются. Между тем, согласно открытым данным, его взлётная масса составит 20 тонн, что сделает его самым тяжёлым из разрабатываемых в настоящее время беспилотников.
В июне на форуме "Армия-2019" впервые показали макет "Охотника" - в описании экспоната было указано, что длина полноразмерного беспилотника составляет 19 метров, а размах его крыльев - 14 метров. Эти размеры сопоставимы с параметрами истребителя пятого поколения Су-57.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Минэкономразвития предлагает сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань, ограничив ее до Владимира, и частично реконструировать трассу М-7 "Волга".
.
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket