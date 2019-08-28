Уникальные византийские печати нашли на раскопках в Великом Новгороде

28.08.19 09:06

© РИА Новости. Павел Львов

28 августа. Interfax-Russia.ru - На раскопках в Великом Новгороде археологи нашли две уникальные византийские печати, сообщили "Интерфаксу" в Новгородском государственно музее-заповеднике.

"Находки сделаны в историческом центре города - неподалеку от Кремля, на XV Троицком раскопе, базовом для Новгородской археологической экспедиции. Руководил исследованиями на раскопе старший научный сотрудник ГМЗ Андрей Степанов", - уточнил собеседник.

Свинцовые печати обнаружены в культурном слое первой половины XII века. Диаметр обеих печатей составляет около 2 см.

Согласно сведениям ГМЗ, изучением находок занимался замдиректора Института археологии РАН, член-корреспондент РАН Петр Гайдуков. По мнению ведущего российского специалиста в сфрагистике, одна из печатей является уникальной: на одной ее стороне - надпись из четырех строк, на другой изображен крест. Работу древнего мастера ученый назвал выдающейся.

"Изучив надпись, Гайдуков пришел к выводу, что печать является таможенной. Вероятно, такие печати византийские таможенники ставили на товарах, пересекавших границы Византии и Южной Руси", - сказал собеседник.

Вторая печать оказалась чрезвычайно редкой. Гайдуков назвал ее "шедевром византийского искусства". На одной стороне печати - поясное изображение Иоанна Крестителя, на другой - Богоматерь Одигитрия на троне с младенцем на правой руке. "По словам Гайдукова, до настоящего времени были известны три подобных печати. Происхождение одной из них, хранящейся в Эрмитаже, неизвестно. Две других были найдены в черниговской земле", - уточнили в ГМЗ.

Согласно информации музея-заповедника, в текущем полевом сезоне на раскопках в Великом Новгороде были обнаружены всего девять древних печатей. "Можно было бы сказать, что сезон вышел "непечатным", так как в 2018 году печатей было 35, а годом ранее - 38. Однако находки византийских печатей с лихвой восполнили численный недобор. Эти печати станут настоящим украшением коллекции сфрагистики нашего музея", - добавил собеседник.