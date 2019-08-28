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28.08.19 10:53

Один рабочий погиб под рухнувшей стеной в Новосибирске, еще двоих ищут

Фото МЧС по Новосибирской области
28 августа. Interfax-Russia.ru - Один человек погиб, еще один пострадал при обрушении на стройке в Новосибирске. Об этом сообщили "Интерфаксу" в компании "Сибирской генерирующей компании" (СГК, входит в СУЭК), которой принадлежит рухнувшее здание.

"Работало 8 человек. Один человек - не пострадал, один - погиб, один - с переломом, двое - под завалами. Три человека успели отбежать от обрушения. Поиски продолжаются", - говорится в сообщении компании.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники МЧС. Очевидцы в соцсетях сообщают, что спасатели проводят "минуты тишины", во время которых приостанавливают все работы.

Ранее в МЧС сообщали, что под завалами могут находится восемь человек.

"На данный момент 1 погибший и 1 пострадавший. Судьба 8 неизвестна", - сказали в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе областного главка МЧС, по предварительной информации, инцидент произошел в двухэтажном здании перекачивающей насосной станции размером 10х30 м, расположенном на улице Ударная, 1\1а.

"Часть здания находится на реконструкции, часть здания снесена. Произошло обрушение стены из бетонных блоков обложенных кирпичом в котлован", - сказали в пресс-службе.

В МЧС уточнили, что перекрытия обрушились на площади 350 кв. м.

В отделе архитектуры и строительства администрации Ленинского района Новосибирска агентству "Интерфакс-Сибирь" подтвердили, что здание, в котором обрушились перекрытия, находится на реконструкции и принадлежит региональному филиалу "Сибирской генерирующей компании" (СГК, входит в СУЭК).

"Здание по улице Ударной 1/1а принадлежит СГК, они там в 2019 году начали реконструкцию, закупили новое оборудование", - сказал собеседник агентства.

По его данным, здание было построено "в 1970-хх годах или даже раньше".

В пресс-службе новосибирского филиала СГК агентству заявили, что в работах на объекте принимали участие как сотрудники СГК и подрядной организации.

По факту ЧП на стройке прокуратурой по Новосибирской области организована проверка, в рамках которой будет дана оценка действиям заказчиков, подрядчиков и должностных лиц органов строительного надзора.

Следственное управление СК РФ по Новосибирской области в свою очередь возбудило уголовное дело в связи с обрушением здания, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по ст.216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)", - сказал представитель пресс-службы.

При этом он не подтвердил информацию ряда СМИ о том, что в результате инцидента погибли два человека.

По данным следствия, инцидент произошел во время планового ремонта теплотрассы.

"В ходе ремонта в траншее находились работники, на которых обрушилась кирпичная стена прилегающего здания", - говорится в пресс-релизе СК.

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