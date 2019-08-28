Башкирия направит на реализацию нацпроекта "Культура" 904 млн рублей

28.08.19 09:32

© РИА Новости. Владимир Трефилов

28 августа. Interfax-Russia.ru - Региональные программы нацпроекта "Культура" профинансированы федеральным бюджетом на 435 млн рублей по итогам восьми месяцев 2019 года, сообщила министр культуры региона Амина Шафикова.

"Большая часть этих средств, порядка 230 млн рублей, направлена на оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств и профильных средне-специальных учебных заведений. Еще 96 млн рублей выделено на строительство и реконструкцию четырех домов культуры, 50 млн - на модернизацию кинозалов и 46,5 млн рублей на приобретение автоклубов", - отметила Шафикова на оперативном совещании в республиканском правительстве.

По ее словам, на реализацию нацпроекта в текущем году направлено 904 млн рублей, из которых 745 млн рублей потратят на строительство и капремонт учреждений культуры.

"Впервые на федеральном уровне культура признана приоритетным направлением и вошла в перечень национальных проектов. Общий объем финансирования региональных проектов за шесть лет превысит 10 млрд рублей", - сказала глава башкирского Минкульта.

Республиканскими программами предусмотрено строительство 27 новых сельских домов культуры и реновация 52 учреждений культуры. По словам министра, "таких масштабов модернизации отрасли еще никогда не было".