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28.08.19 09:32
Башкирия направит на реализацию нацпроекта "Культура" 904 млн рублей
"Большая часть этих средств, порядка 230 млн рублей, направлена на оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств и профильных средне-специальных учебных заведений. Еще 96 млн рублей выделено на строительство и реконструкцию четырех домов культуры, 50 млн - на модернизацию кинозалов и 46,5 млн рублей на приобретение автоклубов", - отметила Шафикова на оперативном совещании в республиканском правительстве.
По ее словам, на реализацию нацпроекта в текущем году направлено 904 млн рублей, из которых 745 млн рублей потратят на строительство и капремонт учреждений культуры.
"Впервые на федеральном уровне культура признана приоритетным направлением и вошла в перечень национальных проектов. Общий объем финансирования региональных проектов за шесть лет превысит 10 млрд рублей", - сказала глава башкирского Минкульта.
Республиканскими программами предусмотрено строительство 27 новых сельских домов культуры и реновация 52 учреждений культуры. По словам министра, "таких масштабов модернизации отрасли еще никогда не было".
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