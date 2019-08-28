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28.08.19 09:36

Российским производителям предлагается предоставить временную квоту при госзакупках

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
28 августа. Interfax-Russia.ru - Российские производители могут получить временную квоту на закупку своей продукции госзаказчиками, следует из проекта правительственного постановления, сообщает газета "Коммерсантъ".

Этим документом для товаров российского производства предлагается установить долю в закупках государственных заказчиков в размере не менее 30% от годового объема закупок в 2020 году и не менее 50% в 2021 году. При этом часть таких закупок должна будет приходиться на гражданскую продукцию предприятий ОПК.

Проект документа нацелен, в частности, на поддержку спроса на высокотехнологическую продукцию предприятий ОПК.

Проект правительственного постановления подготовлен Минпромторгом РФ, направившим его на согласование заинтересованным ведомствам. По данным газеты, некоторые из них уже дали отрицательный отзыв на этот документ.

Так, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оценивает это предложение Минпромторга как введение квотирования, обязывающего заказчика осуществлять определенный объем закупок исключительно у предприятий ОПК. "Это не что иное, как разделение отечественных предприятий на российские и более российские, что как минимум странно, - приводит газета слова заместитель главы ФАС Михаила Евраева. - Предложения, разработанные министерством, в текущей редакции могут существенно усложнить систему закупок в стране".

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