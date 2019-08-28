28.08.19 09:40

© РИА Новости. Александр Кряжев

28 августа. Interfax-Russia.ru - Пятеро хирургов в Нижнем Тагиле забрали заявление об увольнении после разъяснительной беседы, им проведут дополнительные выплаты за нагрузки и снимут эту нагрузку в будущем, сообщили в Минздраве России.

"Будет произведена стимулирующая выплата за повышенную нагрузку врачам-хирургам за июль и август. В ходе разъяснительной беседы пятеро хирургов отменили решение об увольнении, ещё 1 находится в отпуске", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в среду.

В понедельник также была "изменена маршрутизация пациентов по профилю "хирургия" на территории города Нижний Тагил, что исключит дополнительную нагрузку на хирургов в ГБУЗ СО "ГБ № 1 г. Нижний Тагил", отмечают в Минздраве.

Кроме того, в учреждение принимаются два новых хирурга с сентября, а также направляются специалисты Областной клинической больницы № 1 и клинические ординаторы.

В Минздраве отмечают, что хирурги есть в Нижнем Тагиле в горбольницах № 1, № 4, Демидовской горбольнице.

Ситуация с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле находится на контроле Минздрава России. В среду на месте работает комиссия федерального министерства здравоохранения и Фонда обязательного медицинского страхования, которой предстоит провести тщательный анализ прецедента.

Как сообщалось, на прошлой неделе шестеро хирургов Нижнетагильской горбольницы № 1 подали заявление об увольнении, до этого уволились трое из Демидовской горбольницы. Они жаловались на низкую зарплату и непомерную нагрузку.