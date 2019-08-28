Число отравившихся подсолнечным маслом в Ульяновской области достигло 9 человек

28.08.19 09:50

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

28 августа. Interfax-Russia.ru - Лабораторная экспертиза подтвердила наличие токсина в организме жительницы Ульяновской области, госпитализированной в конце минувшей недели с подозрением на отравление самодельным подсолнечным маслом.

"Анализ на наличие токсина (кумарина) в крови у одной из последних поступивших пациенток подтвердился, состояние женщины оценивается как средней тяжести", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Минздрава Ульяновской области в среду.

Таким образом, по данным на среду, в больницах с отравлением остаются девять человек - семеро взрослых и двое детей.

Как сообщалось, с начала августа в больницах Ульяновской области от отравления неизвестным веществом умерли два человека. Еще 12 человек, среди которых четверо детей, были госпитализированы с кровотечениями различной локализации, температурой и лабораторными изменениями анализов. Впоследствии у троих отравление не подтвердилось.

Все пациенты употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, купленное у одного и того же изготовителя.

По данным министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона, пенсионеру, проживающему в селе Теренгульского района, завезли отравленные семечки из Самарской области. Мужчина изготовил из этого сырья 200 литров масла, из которых пять оставил себе, а десять отдал дочери, угостившей родственников и знакомых.

Ведомством была проведена проверка, которая показала, что продукции нет в продаже, а остатки масла из частного пользования были изъяты.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.3 ст.238 УК РФ (производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

Заведующий токсикологическим отделением ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Игнат Пономаренко сообщал журналистам, что лабораторные исследования выявили наличие кумарина в крови у нескольких отравившихся жителей.

Кумарин - это органическое химическое соединение, используется, в том числе, как основа для яда от грызунов. Механизм воздействия кумаринов на человека заключается в нарушении процесса свертывания крови.