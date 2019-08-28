Два человека погибли при пожаре на нижегородском заводе "Красное Сормово"

28.08.19 12:08

© РИА Новости. Роман Владимиров

28 августа. Interfax-Russia.ru - Возгорание на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде унесло жизни двоих человек, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе ПАО "Завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК)

"Возгорание произошло в 8:23 мск на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Пострадало три работника судоверфи, двое из которых погибли", - сообщили в пресс-службе.

В настоящий момент открытое горение ликвидировано. Пострадавшему оказывается помощь.

"Создана специальная комиссия, которая выясняет детали обстоятельств", - сообщили в пресс-службе завода.

Генеральный директор завода Михаил Першин в беседед с журналистами уточнил, что причиной возгорания стала искра при проведении сварочных работ.

"Это не пожар, а возгорание. Гореть особо не чему было. Загорелись шланги вентиляции, провода сварочные и одежда на рабочих. Помещение металлическое, (...) абсолютно с низкой пожароопасностью. Трое рабочих выполняли сварочные работы - варили подвеску для трубопровода. Скорее всего, нарушение техники безопасности", - сказал он.

Першин уточнил, что в погибшие - слесари-монтажники судомонтажного цеха.

"Два человека проработали в районе 10 лет, а один - совсем молодой. Приносим соболезнования родственникам", - сказал глава предприятия.

Он отметил, что строящееся судно повреждений практически не получило.

"Нарушения лакокрасочного покрытия, оно быстро восстанавливается, предприятие работает в штатном режиме", - добавил он.

Между тем в региональном Минздраве агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что пострадавший находится в реанимации с обширными ожогами.

"Состояние крайне тяжелое. Поражено почти 90 процентов поверхности тела", - сказал представитель ведомства.

Ранее со ссылкой на пресс-службу завода сообщалось, что возгорание произошло в среду в 8:23 мск на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Два работника судоверфи погибли, еще один доставлен в больницу с ожогами.

Региональное ГУ МЧС сообщало, что угрозы распространения огня на соседние здания не было. Открытое горение было ликвидировано на площади 5 кв. метров, пожар был полностью ликвидирован 09:03 мск.

Возбуждено уголовно дело по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

"Красное Сормово" входит в ОСК, является одним из ведущих судостроительных и машиностроительных предприятий России, выпускает, в том числе, речные суда и суда типа "река-море", оборудование для буровых установок.