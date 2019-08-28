Ракетные и артиллерийские стрельбы проведут в Черном море 10 боевых кораблей ВМФ России

28.08.19 10:24

© РИА Новости. Министерство обороны РФ

28 августа. Interfax-Russia.ru - Десять боевых кораблей вышли из Севастополя и Новороссийска для проведения учений, сообщил в среду Черноморский флот (ЧФ).

"Экипажи проведут морской бой с надводными кораблями условного противника и выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы по корабельному щиту-мишени - имитатору корабля", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в среду.

Учения плановые, в них задействованы фрегат "Адмирал Макаров", малые ракетные корабли "Вышний Волочёк", "Орехово-Зуево", патрульный корабль "Дмитрий Рогачёв", морские тральщики "Железняков" и "Вице-адмирал Захарьин". "Всего порядка 10 кораблей", - информирует ЧФ.

По данным штаба флота, манёвры корабельных сил ЧФ "проходят по общему замыслу и в рамках командно-штабных учений под руководством командующего войсками Южного военного округа".

Ранее сообщалось, что учения проводятся в акватории Черного моря и на шести полигонах боевой подготовки, расположенных на Крымском полуострове, Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях. В них принимают участие более 8 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц боевой и специальной техники, до 30 самолетов и вертолетов, порядка 10 кораблей и судов обеспечения.