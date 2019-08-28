Основные силы ЮВО задействованы в масштабных учениях в 6 субъектах РФ

28.08.19 10:29

© РИА Новости. Виталий Тимкив

28 августа. Interfax-Russia.ru - Масштабные двусторонние командно-штабные учения с участием основных сил Южного военного округа на 12 войсковых полигонах в 6 субъектах РФ являются апогеем летнего периода обучения войск округа, сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

"В учении задействованы основные силы военного округа. Это беспрецедентное мероприятие, проводимое второй раз в истории современной России, в котором будут применены все новые формы и способы ведения современных боевых действий, в том числе опыт, полученный в Сирии. В ходе учения отработают более 450 различных вводных, будет развернуто около 50 различных пунктов управления, практические действия войска отработают на 12-ти полигонах, в том числе общевойсковых, авиационных и морских", - сказал Дворников.

Ранее сообщалось, что соединения и воинские части трех общевойсковых объединений, армии ВВС и ПВО, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии ЮВО задействованы в стартовавших в понедельник на юге страны масштабных двусторонних командно-штабных учениях.

Учебные мероприятия пройдут на 12 общевойсковых, морских и авиационных полигонах в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Ставропольском, Краснодарском краях и Республике Крым.

В розыгрыше тактических эпизодов двусторонних учений с войсками ЮВО примут участие до 8,2 тысячи военнослужащих, будет задействовано более 2,5 тысячи единиц военной техники, в том числе более 100 танков, около 30 самолетов и 60 вертолетов, до 10 кораблей и судов Черноморского флота и Каспийской флотилии.