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28.08.19 10:32
Иск прокуратуры о лишении прав родителей, пришедших с ребенком на протестную акцию, передан в Лефортовский суд
"Сегодня в Перовском суде прошло предварительное заседание по делу. Иск и материалы были переданы по подсудности - по месту жительства ответчиков - в Лефортовский районный суд. Предварительное заседание там назначено на 2 сентября в 10:00", - заявила журналистам адвокат супругов Екатерина Тягай в среду.
"Этот факт подчеркивает, в какой спешке были подготовлены материалы и иск, направленный на лишение прав родителей, которые себя никогда не дискредитировали", - добавила адвокат.
Согласно позиции прокуратуры, Проказовы 27 июля в ходе несанкционированной акции в центре Москвы "передали малолетнего ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика".
Таким образом, настаивает надзорное ведомство, "супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына".
В свою очередь, Проказовы утверждают, что не участвовали в акции, а гуляли неподалеку, и что ребенок оказался на руках своего дяди - двоюродного брата матери Сергея Фомина (в настоящее время арестованный фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля - ИФ).
По словам адвоката пары Максима Пашкова, "никаких претензий к ним об участии в несанкционированной акции нет, потому что они в ней и не участвовали".
В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.
После акции Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органом (ст. 318 УК РФ).
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