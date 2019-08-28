Около 70 образовательных центров "Точка роста" откроют в Тульской области

28.08.19 10:37

© РИА Новости. Асатур Есаянц

28 августа. Interfax-Russia.ru - 66 центров образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста" будут созданы к 2021 году в Тульской области, сообщила министр образования региона Алевтина Шевелева на областном совещании педагогических работников.

"В рамках региональной программы "Образование" реализуются восемь проектов, направленных на развитие существующих и создание новых возможностей для самореализации воспитанников, учащихся и студентов. В частности, это создание "точек роста" - центров образования цифрового и гуманитарного профилей. Сейчас это 34 муниципальные общеобразовательные организации. В следующем году планируется создать еще 32 таких центра",- приводит пресс-служба облправительства слова Шевелевой.

По словам министра, такие центры обеспечат новый уровень изучения предметных областей "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности", а также работу по принципу коворкинга, включающего шахматную гостиную, медиазону.

Кроме того, в рамках проекта "Учитель будущего" в 2019 году появится сеть из четырех центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центр оценки профессиональных мастерства и квалификаций педагогов.

Кроме того, в планах до 2021 года создать в Тульской области еще один стационарный и три мобильных "Кванториума".

Также в рамках проекта "Цифровая образовательная среда" в 11 учреждениях региона создают цифровую модель системы управления обучением и построения индивидуальных учебных планов. В последующие годы число таких организаций вырастет до 100.

Как отметил первый заместитель губернатора - председатель правительства Тульской области Валерий Шерин, в этом году на модернизацию тульского образования направлено более 1,8 млрд рублей. Это средства на развитие инфраструктуры, укрепление материально-технической базы, закупку нового учебного оборудования.

"Создание условий для развития системы образования - одна из главных задач регионального правительства", - подчеркнул Шерин.

Педагогам и коллективам образовательных организаций, которые подготовили двух и более выпускников, получивших по итогам единого государственного экзамена сто баллов, были вручены региональные награды. Их удостоены 12 учреждений и 10 учителей.