Светоотражатели установят на разделительных полосах подмосковных дорог

28.08.19 11:02

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

28 августа. Interfax-Russia.ru - Более 600 участков подмосковных дорог до конца года оборудуют светоотражающими элементами - катафотами, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Московская область - первый регион в России, который использует катафоты на осевой дорожной разметке. В этом году свыше 80 тысяч катафотов появятся на крутых поворотах и виражах наиболее аварийно-опасных участков дорог в 37 муниципалитетах", - говорится в сообщении.

Светоотражатели до конца года будут установлены на осевой дорожной разметке более чем на 600 участках протяжённостью 160 км, уточнили в ведомстве.

Выпуклые катафоты (КД-3) будут вмонтированы в дорожное полотно в качестве альтернативы дорожной разметки.

Пресс-служба отмечает, что светоотражающие элементы помимо того, что привлекают внимание водителей в условиях ограниченной видимости, также обладают шумовым эффектом в случае наезда на сплошную линию и создают вибрацию.

Катафотами уже оборудовано порядка 50 км на 35 автодорогах. В прошлом году в качестве эксперимента светоотражающие элементы были установлены на проезжей части дороги "Талдом - Нерль" в Талдомском городском округе, что позволило повысить концентрацию и внимательность водителей на аварийном участке.

Наибольший объём работ по устройству катафотов будет выполнен в городских округах: Богородский, Озёры, Коломна, Егорьевский, Сергиево - Посадский, Истра, Ступино.