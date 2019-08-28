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28.08.19 11:08
ФСВТС: Турция проявляет большой интерес к истребителям Су-35 и Су-57
"Несомненно, важными переговорами сегодня будут переговоры с турецким моим коллегой - начальником управления оборонной промышленности при президенте Турецкой Республики. Конечно, затронем, как мы дальше будем двигаться по тематике Су-35 и дальнейшей возможной поставке Су-57. Потому что большой интерес к этим самолётам проявлен", - заявил Шугаев журналистам на МАКС-2019.
"Рано говорить о каких-то контрактных переговорах. Во-первых, нет еще заявки, даже формально еще ничего не оформляли. Но так и не бывает, чтоб прямо в первый день какая-то заявка, сначала консультации должны пройти", - подчеркнул глава ФСВТС России.
Он отметил, что также будет продолжен диалог "и вообще по авиационной, и по двигательной теме". "Кроме того, на повестке дня у нас с ними вопросы возможных поставок и сотрудничество по теме радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и так далее", - добавил Шугаев.
"Посмотрим, как дальше будут вестись переговоры, но настрой очень позитивный с двух сторон. В этой связи мы будем прилагать все усилия для того, чтобы они с первого момента стали плодотворными", - сказал глава ФСВТС РФ.
Россия также готова обсудить с Турцией сотрудничество по разработке их национального истребителя пятого поколения.
"Вы знаете, что у них (Турции - ИФ) есть проект TFX (разработка истребителя пятого поколения - ИФ) - мы в части индустриального сотрудничества, готовы обсуждать с ними и эти темы", - заявил Шугаев.
"Тем более вчера два лидера подчеркнули, что индустриальное и промышленное сотрудничество, технологическое сотрудничество двух стран возможно и желаемо. Наша страна и наша промышленность в принципе готовы", - подчеркнул глава ФСВТС.
Он также сообщил, что начавшаяся во вторник вторая часть поставок Турции систем С-400 продлится несколько недель.
"Поставка по С-400, вторая часть систем, началась вчера и продлится несколько недель", - заявил Шугаев.
"Обучение турецких специалистов продолжается - в конце этого года - начале следующего завершится. Это даст возможность поставить на боевое дежурство системы С-400 совместными усилиями так, как это предусмотрено контрактом", - сказал Шугаев.
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