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28.08.19 11:15
Судья на Урале получил 7,5 лет колонии за взяточничество
"Обвиняемый намеревался получить денежное вознаграждение за вынесение судебного решения в пользу истца по рассматриваемому им делу об обжаловании решения налогового органа, для чего привлек своего сына в качестве посредника", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 29 мая 2018 года возле здания арбитражного суда Свердловской области после оглашения судьей решения об удовлетворении заявления коммерческой организации ее представители передали посреднику 14 млн рублей. После этого сын судьи был задержан сотрудниками УФСБ по Свердловской области.
Бывший судья признан виновным по ч.3 ст.30, ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом). Он приговорен к 7,5 годам колонии строгого режима, а также лишен права занимать должности на госслужбе в течение трех лет.
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