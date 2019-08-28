Пассажиропоток между Крымом и Украиной в курортный сезон остается на уровне прошлого года

28.08.19 11:56

© РИА Новости. Владислав Сергиенко

28 августа. Interfax-Russia.ru - Пассажиропоток на российско-украинской границе в Крыму, где расположены три автомобильных пункта пропуска, соответствует показателям 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе регионального Погрануправления ФСБ.

"В настоящее время в пунктах пропуска через государственную границу в сутки оформляется 14-15 тыс. лиц и более двух тысяч автомобилей, что соответствует показателям прошлого года", - уточнили в пресс-службе.

Всего с начала года границу в Крыму пересекли 1,8 млн человек, что "практически соответствует" показателям аналогичного периода прошлого года.

Пограничники в пунктах пропуска несут службу в штатном режиме. Однако, учитывая окончание летних каникул и отпусков с возможным ростом пассажиропотока, "предусмотрена возможность увеличения числа сотрудников", отметили в Погрануправлении.

На севере Крыма расположены автомобильные пункты пропуска "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп". На украинской стороне им соответствуют пункты "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплынка".

Как сообщалось, курортный сезон 2018 года стал самым успешным для Крыма за все постсоветские годы: полуостров принял рекордное число отдыхающих - 6,8 млн человек, что на 26% больше уровня 2017 года.

С начала 2019 года Крым посетили 5 млн туристов, что на 12% больше аналогичного периода 2018 года.