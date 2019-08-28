Расписание пригородных поездов в Удмуртии, Татарстане и Кировской области изменится из-за ремонта путей

28.08.19 12:00

© РИА Новости. Виталий Тимкив

28 августа. Interfax-Russia.ru - Расписание ряда пригородных поездов в Удмуртии, Татарстане и Кировской области изменится с 31 августа по 19 сентября, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО "РЖД") в среду.

Так, говорится в пресс-релизе, расписание изменится для большинства остановок по ходу следования поездов сообщением Ижевск- Кизнер- Ижевск, Казань- Шемордан- Казань, Казань- Сосновка- Казань, Казань- Свияжск, Арск- Васильево, Казань- Вятские Поляны- Казань, Казань- Арск- Казань, Кизнер- Казань, Кизнер- Вятские Поляны.

"Разница с действующим расписанием составит от одной минуты до получаса", - уточняется в сообщении.

ГЖД отмечает, что изменения связаны с ремонтными работами на перегоне Пычас- Карамбай в Можгинском районе Удмуртии. По данным пресс-службы, здесь планируется провести глубокую очистку щебеночного балласта и укладку новой рельсошпальной решетки на протяжении 13,8 км.

"Обновление инфраструктуры ведется для увеличения эффективности железнодорожного транспорта, повышения пропускной способности участков пути, безопасности и скорости движения поездов", - говорится в сообщении.

Пресс-служба напоминает, что всего в Ижевском регионе ГЖД в текущем году планируется произвести капремонт 100,06 км пути.

ГЖД связывает Центральный, Северо-Западный и Северный районы России с Поволжьем, Уралом и Сибирью, обслуживает 15 субъектов РФ.