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28.08.19 12:00
Расписание пригородных поездов в Удмуртии, Татарстане и Кировской области изменится из-за ремонта путей
Так, говорится в пресс-релизе, расписание изменится для большинства остановок по ходу следования поездов сообщением Ижевск- Кизнер- Ижевск, Казань- Шемордан- Казань, Казань- Сосновка- Казань, Казань- Свияжск, Арск- Васильево, Казань- Вятские Поляны- Казань, Казань- Арск- Казань, Кизнер- Казань, Кизнер- Вятские Поляны.
"Разница с действующим расписанием составит от одной минуты до получаса", - уточняется в сообщении.
ГЖД отмечает, что изменения связаны с ремонтными работами на перегоне Пычас- Карамбай в Можгинском районе Удмуртии. По данным пресс-службы, здесь планируется провести глубокую очистку щебеночного балласта и укладку новой рельсошпальной решетки на протяжении 13,8 км.
"Обновление инфраструктуры ведется для увеличения эффективности железнодорожного транспорта, повышения пропускной способности участков пути, безопасности и скорости движения поездов", - говорится в сообщении.
Пресс-служба напоминает, что всего в Ижевском регионе ГЖД в текущем году планируется произвести капремонт 100,06 км пути.
ГЖД связывает Центральный, Северо-Западный и Северный районы России с Поволжьем, Уралом и Сибирью, обслуживает 15 субъектов РФ.
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