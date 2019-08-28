Украинский суд освободил Вышинского под личное обязательство

28.08.19 12:54

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28 августа. Interfax-Russia.ru - Киевский апелляционный суд смягчил главреду "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому меру пресечения, избрав вместо содержания под стражей личное обязательство.

"Киевский апелляционный суд по результатам рассмотрения жалобы стороны защиты на решение Подольского районного суда Киева о продлении содержания под стражей руководителя "РИА Новости Украина" изменил меру пресечения на личное поручительство", - сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым, учрежденной властями Украины.

При этом, как сообщает интернет-издание "Громадське", согласно этому решению, Вышинского сразу же освободили из-под стражи.

В России позитивно восприняли освобождение Вышинского из-под стражи. Так, главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян приветствовала решение киевского суда об освобождении главного редактора РИА-Новости Украина Кирилла Вышинского.

"Аналитики и эксперты скажут много важных слов о том, что сегодняшнее решение Киевского суда означает для российско-украинских отношений, для будущего Украины, как оно характеризует нового президента и характеризует ли - и правильно сделают. А мы пока просто очень, очень рады за Кирилла", - написала она в своем телеграм-канале.

Симоньян поблагодарила всех, кто помогал в решении вопроса с Вышинским.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в свою очередь заявила, что считает решение киевского суда об освобождении Кирилла Вышинского лишенным политического подтекста.

"Приветствую решение Подольского суда Киева, который сегодня освободил из-под стражи Кирилла Вышинского под личное поручительство. Считаю это решение справедливым, лишенным политического подтекста. Это вселяет надежду на дальнейшее объективное разбирательство дела журналиста", - сказала Москалькова журналистам в среду.

Она поздравила "от всей души Кирилла, его родных близких и друзей, всех, кто содействовал его освобождению".

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов в беседе с "Интерфаксом" назвал освобождение Вышинского "решительным поворотом", добавив, что невиновному журналисту "нечего делать в СИЗО".

"Я очень рад, что в судьбе Кирилла Вышинского произошел такой решительный поворот. Считаю, это очень хорошая новость для всех нормальных людей. Журналисту, который не совершил правонарушения, нечего делать в СИЗО", - сказал Федотов "Интерфаксу" в среду.

Он надеется, что "с нашей стороны будут соответствующие ответы".

Между тем информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что Вышинскому изменили меру пресечения в связи с его планируемым обменом.

"Вышинский будет идти на обмен, поэтому было принято решение об изменении ему меры пересечения. Процедура обмена пока не понятна, так как нет приговора суда", - сказал собеседник агентства.

В то же время пока нет информации, когда может состояться обмен.

Сам же Вышинский ранее заявлял, что отказался давно отказался от обмена и свою позицию не менял.

15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского в Киеве. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели следственные действия (обыски) в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Херсонский суд уже несколько раз продлевал Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

Подольский райсуд Киева в июле 2019г продлил на два месяца меру пресечения Вышинскому. Арест продлен до 19 сентября без определения размера залога. Адвокаты главреда подали апелляционную жалобу на это решение.

При этом 20 августа Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы из-за болезни судьи.