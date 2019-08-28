Причиной обрушения здания в Новосибирске могло стать сползание грунта

28.08.19 12:59

Фото СК РФ

28 августа. Interfax-Russia.ru - Обрушение стены здания насосной станции на улице Ударной в Ленинском районе Новосибирска могло произойти из-за сползания грунта, сообщает пресс-служба мэрии в среду.

"По предварительным данным, при реконструкции здания произошло сползание грунта и обрушение стены", - говорится в релизе.

Сообщение об обрушении стены реконструируемого здания СГК на улице Ударной в Новосибирске поступило в среду в 12:20 по местному времени (8:20 по московскому). Двухэтажное здание перекачивающей насосной станции было частично снесено, а частично находилось на реконструкции. В котлован рухнула стена из бетонных блоков, обложенных кирпичом.

По предварительной информации, на месте обрушения работали 8 человек. Трое из них погибли, один госпитализирован, еще один не пострадал, под завалами остается один человек. Еще трое рабочих в момент обрушения успели отбежать в сторону.

"Из-под обломков извлекли тело последнего пропавшего человека. К сожалению, он погиб. Сибирская генерирующая компания выражает соболезнования семьям погибших и пострадавшим. Всего в результате происшествия погибли трое человек", - говорится в сообщении "Сибирской генерирующей компании".

В свою очередь директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков сообщил, что "компания окажет помощь пострадавшим и семьям погибших".

Ранее сообщилось о двух погибших рабочих.

В компании агентству "Интерфакс-Сибирь" сообщили, что пострадавший при обрушении стены реконструируемого здания получил травму ноги.

По данным пресс-службы "Сибирской генерирующей компании" (СГК, входит в СУЭК), работы в здании перекачивающей насосной станции должны были завершиться в сентябре 2019 года, общая площадь здания составляет 709 кв.м.

Теперь расследованием причин обрушения займется специальная комиссия. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.

"Будет создана комиссия для определения причин обрушения на основе сотрудничества, прежде всего с прокуратурой", - сказал мэр в среду в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" сообщил, что попавшие под обрушение здания насосной станции в Новосибирске рабочие приехали из Алтая.

"Работы выполнялись подрядной строительной организацией "Контакт-108" из Рубцовска Алтайского края", - сказал собеседник агентства.

По его данным, спасательные работы продолжаются, в штабе будет проведен полный анализ происшествия и установлены его причины, а всем семьям пострадавших будет оказана помощь.

Позже в алтайской компании "Контакт-108" опровергли информацию о гибели своих рабочих в Новосибирске.

"Наши сотрудники не погибли на объекте, они находились в это время в другом месте", - сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" генеральный директор компании Евгений Шуляк.

При этом Шуляк подтвердил, что "Контакт-108" является одним из субподрядчиков реконструкции здания новосибирской насосной станции. Всего из Рубцовска приехали пять человек, и они занимались работами по электрификации объекта.

По факту ЧП Следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело о гибели людей при обрушении насосной станции.

"Дело возбуждено по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил проведения работ, повлекшее гибель двух и более человек)", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе ведомства.