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28.08.19 13:12

Следствие обвиняет Абызова в получении 32 млрд руб. в результате незаконного предпринимательства

© РИА Новости. Владимир Песня
28 августа. Interfax-Russia.ru - Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов получил 32 млрд рублей в результате незаконного участия в предпринимательской деятельности, утверждает следствие.

"Установлено, что в результате участия в незаконной предпринимательской деятельности на счета компании, конечным бенефициаром которой являлся Абызов, было перечислено около 32 млрд рублей", - заявил следователь на заседании Мосгорсуда в среду.

В суде рассматривается жалоба защиты Абызова на арест имущества по уголовному делу об организации преступного сообщества и мошенничестве, в рамках которого экс-министр в настоящее время находится под арестом.

О возбуждении уголовного дела о незаконном предпринимательстве (ст. 289 УК РФ) в отношении Абызова "Интерфаксу" накануне сообщил его адвокат Александр Аснис. При этом, уточнил защитник, обвинение по нему экс-министру не предъявлено.

По версии следствия, со слов адвоката, Абызов в нарушение запрета, наложенного на него как члена правительства РФ, в 2018 году лично и через доверенных лиц осуществлял предпринимательскую деятельность.

Аснин подчеркнул, что "описываемые в постановлении о возбуждении нового уголовного дела обстоятельства не имеют никакого отношения к событиям 2011-2014 годов, которые являются предметом расследования уголовного дела о мошенничестве и создании преступного сообщества, по которому Абызову предъявлено обвинение, и он заключен под стражу".

Новое уголовное дело, отметил адвокат, никак не отягчает уже предъявленное Абызову обвинение и не осложняет осуществление по нему защиты.

Абызов и его адвокаты полагают, что новое дело было возбуждено с целью давления на него.

В настоящее время Абызову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он был задержан и арестован в конце марта.

По версии следствия, в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество (ОПС).

Следствие утверждает, что экс-министр с соучастниками путем обмана акционеров АО "Сибирская энергетическая компания" и АО "Региональные электрические сети", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил денежные средства компаний на сумму в 4 млрд рублей.

Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.

Следствие настаивает на том, что деятельность "ОПС Абызова" не относилась к предпринимательской и была направлена исключительно на "цель преступного личного обогащения".

Следствие также утверждает, что деятельность преступного сообщества поставила под угрозу "устойчивое экономическое развитие и энергическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края".

Вину Абызов не признает.

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