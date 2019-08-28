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28.08.19 13:11

Проверки проведут в больнице Пятигорска из-за жалоб местных жителей

Фото Александра Левчука
28 августа. Interfax-Russia.ru - Губернатор Владимир Владимиров потребовал провести служебную проверку в ряде медицинских учреждений края, в том числе в Пятигорской городской больнице, сообщает пресс-служба главы региона.

В среду в ходе рабочей встречи с министром здравоохранения края Виктором Мажаровым губернатор обратил особое внимание на значительное количество жалоб, поступающих от пациентов Пятигорской городской больницы.

"Люди сообщают о сложной ситуации, которая складывается в отделении травматологии, в хирургии, в других отделениях. С большой тревогой пишут о том, что не хватает специалистов. Жалуются на то, что некоторые услуги предоставляются платно. Разберитесь самым тщательным образом в том, что там происходит", - приводятся в пресс-релизе слова Владимирова.

В свою очередь министр пояснил, что решение кадровых вопросов в больнице взято на особый контроль. В частности, к проблеме, когда пациенты травматологии были вынуждены за свой счет приобретать средства реабилитации, привлечено внимание правоохранительных органов.

Во вторник в ряде СМИ появилась информация о том, что после массовых заявлений на увольнение, которые написали хирурги больниц Нижнего Тагила, аналогичный случай произошел на Ставрополье. Все уволившиеся врачи в качестве причин называют низкую зарплату и отсутствие социальной защищенности.

Минздрав края сообщил, что "в связи с появившейся в ряде СМИ информации о якобы имевшем место "массовом увольнении" врачей травматологического отделения" в городской клинической больнице Пятигорска проведена проверка.

"Итоги проверки показали, что в течение августа в медучреждении по собственному желанию сменили место работы три специалиста отделения травматологии, включая заведующего отделением. Претензии к руководству и работе не предъявлялись", - заявил ранее агентству "Интерфакс-Юг" сотрудник пресс-службы краевого Минздрава.

В министерстве также подчеркнули, что средняя зарплата врачей в Пятигорской горбольнице за 7 месяцев текущего года составила 57 тысяч рублей. В частности, уволившиеся доктора получали от 56 до 73 тысяч рублей.

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