МЧС: людей под завалами в Новосибирске больше нет

28.08.19 13:21

Фото МЧС по Новосибирской области

28 августа. Interfax-Russia.ru - Спасатели разобрали большую часть завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, где погибли трое рабочих, сообщил журналистам руководитель поисковых работ, представитель МЧС Дмитрий Ярцев.

"К настоящему времени разобрано около 80% завалов. По имеющейся информации, больше людей под завалами нет", - сказал Ярцев.

Вместе с тем он подчеркнул, что работы будут продолжаться до полного разбора завалов, чтобы исключить любую возможность нахождения там людей.

Информация об обрушении стены реконструируемого двухэтажной насосной станции "Сибирской генерирующей компании" (СГК, входит в СУЭК) на улице Ударной в Новосибирске поступила в среду в 12:20 по местному времени. В котлован рухнула стена из бетонных блоков, обложенных кирпичом.

По предварительной информации, на месте обрушения работали 8 человек.

По факту обрушения стены и перекрытий возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил проведения работ, повлекшее гибель двух и более человек).