Песков: Путин не приедет в Северную Осетию на 15-ю годовщину теракта в Беслане

28.08.19 13:28

© РИА Новости. Саид Царнаев

28 августа. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин не планирует принимать участие в мероприятиях в Северной Осетии, посвященных 15-й годовщине теракта в Беслане, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В Северной Осетии - не планируется", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Вы знаете, что День борьбы с терроризмом, 3 сентября, мемориальный день. В этот день мы вспоминаем всех жертв, которые пали от рук террористов", - добавил он.

Средняя образовательная школа №1 Беслана была захвачена группой террористов 1 сентября 2004 года. Более 1,2 тыс. человек - школьники, их родители и учителя, - оказались в заложниках. В течение трех дней их держали в начиненном взрывчаткой спортивном зале школы без еды и воды. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Инвалидами стали 126 человек, в том числе 70 детей.