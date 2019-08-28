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28.08.19 13:36
Боевые самолеты приземлились на трассу в Татарстане в рамках учений
При проектировании крупных автомагистралей предусматриваются специальные участки, на которых при необходимости возможна посадка боевых и транспортных самолетов. На одном из таких участков в Татарстане развернут полевой аэродром, где находятся склады боеприпасов, горючих и смазочных материалов, а также аэродромная инфраструктура. Это позволяет осуществлять посадку летательных аппаратов и подготовку к взлету, уточнили в пресс-службе Минобороны РФ.
После подготовки и заправки самолеты успешно совершили взлет с автодороги. Кроме того, на учениях отработаны вопросы охраны и обороны объекта с применением вертолетов.
Специальные учения материально-технического обеспечения проходят с 27 по 30 августа в Центральном военном округе под руководством заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова. В них задействованы более 30 тысяч военнослужащих, свыше 7 тысяч единиц вооружения и военной техники, до 90 самолетов и вертолетов. В учениях участвуют силы и средства Центрального, частично Западного, Южного и Восточного военных округов, а также подразделения МТО Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск.
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