В Кремле отреагировали на освобождении Вышинского из-под стражи

28.08.19 14:00

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28 августа. Interfax-Russia.ru - В Кремле приветствовали решение украинского суда об освобождении из-под стражи российского журналиста Кирилла Вышинского.

"В Кремле приветствуют освобождение Вышинского", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение суда в Киеве, вынесенное в среду.

Он отметил при этом, что других комментариев пока нет.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, между тем, выразил надежду на системные сдвиги в позиции украинских властей после освобождения журналиста Кирилла Вышинского.

"Будем надеяться, что это не эпизод, а системные сдвиги в подходах украинской стороны. Впрочем, пока в это верится с трудом. Но буду рад ошибиться", - сказал Косачев "Интерфаксу" в среду.

Он заявил, что выход Вышинского из СИЗО - "отличная новость, самые искренние поздравления Кириллу, его родным, коллегам и всем тем, кто боролся за его освобождение".

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также назвал конструктивным подходом к делу Кирилла Вышинского решение о его освобождении из-под стражи.

"Вышинский был арестован исключительно за свою профессиональную журналистскую деятельность. Все обвинения против него надуманные и выдержаны в духе русофобской политики предыдущего президента Украины Петра Порошенко. Надеюсь, что проявленный в его деле конструктивный подход новых киевских властей будет проецироваться и на другие сферы отношений с Россией", - сказал Слуцкий журналистам в среду.

По его словам, решение об освобождении Кирилла Вышинского из-под стражи, безусловно, долгожданная новость. "Российская сторона добивалась этого более года - с самого начала его задержания", - отметил он.

По мнению главы комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина, освобождение Вышинского открывает пути для восстановления отношений между Украиной и Россией.

"Освобождение журналиста под подписку о невыезде свидетельствует о возможном курсе на восстановление здравого смысла в отношениях между нашими странами. События показывают, что непростой диалог может развиваться в конструктивном направлении. Будем надеяться, что это начало нелёгкого процесса преодоления конфронтации и между Россией и Украиной", - сказал Левин, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы парламентария.

Глава комитета, который курирует в Госдуме вопросы средств массовой информации, отметил, что искренне приветствует освобождение журналиста и указал, что дело Вышинского с момента открытия носило явно несправедливый и ангажированный характер.

В свою очередь заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия", депутат Евгений Ревенко считает, что освобождение Кирилла Вышинского из-под стражи свидетельствует о настрое нового руководства Украины на исправление действий прежних властей.

"Надеюсь, что нынешнее решение - это сигнал, что новое руководство Украины настроено пусть на постепенное, но на исправление того, что натворили их предшественники, пришедшие к власти путем госпереворота", - написал Ревенко в среду на своей странице в соцсети.

Постпредство РФ при ОБСЕ в свою очередь заявил, что российская сторона рассчитывает на оправдание Вышинского вслед за его освобождением из-под стражи.

"Освобождение К.Вышинского из-под стражи - это только начало. Рассчитываем, что в конечном счете будет подтверждена необоснованность надуманных обвинений в его адрес", - написало постпредство РФ при ОБСЕ в среду в Твиттере.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, говоря о возможном обмене Вышинского, заявил, что журналиста навряд ли передадут Москве взамен украинских моряков, содержащихся под стражей в России за провокацию в Керченском проливе.

"Я бы не стал вот так проводить серьезных параллелей. Дело в том, что морякам наши давно предлагали - освободить их с обязательством являться на заседания суда, когда (они - ИФ) будут проходить. Такие гарантии, насколько я знаю, пока украинская сторона не предоставила", - сказал Джабаров "Интерфаксу" в среду.

Сенатор отметил, что, между тем, одним из условий освобождения Вышинского является его присутствие на последующих заседаниях суда, и это условие он выполнять будет, поскольку и так находится в Киеве.

"Поэтому прямой связи здесь не вижу. Но, тем не менее, если украинская сторона даст "зеленый свет" такому решению, то есть обеспечит приезд своих моряков на судебные заседания, которые по этому делу будут проходить, тогда понятно, что это нормально", - отметил собеседник агентства.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков также считает, что для радикального изменения ситуации с пленными освобождения Вышинского недостаточно.

"Освобождение Вышинского способствует движению к позитивной атмосфере в двусторонних российско-украинских отношениях", - заявил политолог "Интерфаксу".

Тем не менее, говорить о радикальном сдвиге ситуации пока не приходится. "Это является важным, но недостаточным шагом для качественного изменения ситуации к лучшему", - сказал эксперт.

Киевский апелляционный суд в среду смягчил главреду "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому меру пресечения, избрав вместо содержания под стражей личное обязательство. Журналист освобожден из-под стражи.

15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского в Киеве. Журналиста заподозрили в государственной измене.