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28.08.19 14:09

Кандидат в МГД Касамара намерена добиваться либерализации выборного законодательства

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
28 августа. Interfax-Russia.ru - Проректор Высшей школы экономики и кандидат в Мосгордуму по 45 округу Валерия Касамара изложила свой план либерализации избирательного законодательства в связи с недопуском независимых кандидатов.

"Я глубоко сожалею, что многих независимых кандидатов не допустили к избирательной кампании, потому что считаю, что у многих из них есть поддержка. И когда их потенциальный электорат лишился своих кандидатов, тем самым они лишили москвичей проголосовать за того человека, который является фактически выразителем их интересов, - заявила Касамара на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в среду.

"В связи с этим я считаю, что избирательное законодательство нуждается в поправках, нуждается в либерализации", - отметила она.

По ее словам, в случае победы на выборах и попадания в Мосгордуму она намерена использовать региональный парламент "как трибуну, с которой можно выступать с законодательными инициативами".

Так, по мнению Касамары, необходимо ввести единую норму подписей, необходимых для регистрации на выборах в Госдуму. "Я считаю, что 1% от числа избирателей вполне достаточно, а нынешний 3-процентный уровень очень высок. По опыту сбора подписей я понимаю, как это тяжело и проблематично", - сказала проректор ВШЭ.

Также Касамара предлагает снизить проходной барьер на выборах в Госдуму по пропорциональной системе с 5 до 3%. "Это повысит возможность прохождения в парламент большего количества партий, откроет доступ в реальную политику не гигантам, а новым политическим силам, и это будет также одним из социальных лифтов, которой помог бы е молодежи проникнуть в политику. Это способствует наращению политической конкуренции, без которой невозможно демократическое государство", - считает Касамара.

Одновременно, добавила она, нужно существенно уменьшить муниципальный фильтр, освободить от необходимости его прохождения партии, получившие от 3% голосов избирателей на выборах в Госдуму.

Кроме того, по мнению кандидата, от сбора подписей для участия в выборах в региональные парламенты должны быть освобождены действующие муниципальные депутаты, "поскольку, став муниципальными депутатами, они уже доказали, что имеют общественную поддержку, и зачем тогда им собирать подписи еще раз".

Кроме того, считает Касамара, необходимо сделать более четким и прозрачным механизм определения подлинности подписей избирателей в поддержку кандидатов, введя возможность сбора подписей, например, через сайт госуслуг. "Когда мы дозрели до того, что готовы уже в пилотном режиме проводить выборы онлайн, почему мы не может также упростить систему сбора подписей. Мне кажется, что пора уже делать этот шаг",- сказала Касамара.

Еще одним шагом по либерализации избирательного законодательства должен стать возврат избирательного залога, который применялся на выборах в РФ с 1999 по 2009 год. "Залог может выступать определенной страховкой, которое гарантировало бы кандидатам и избирательным объединениям участие в выборах. Мне кажется, что было бы неплохо эту практику восстановить", - сказала Касамара.

По ее словам, все эти предложения относятся к федеральному законодательству, но "Москва как субъект федерации по многим вопросам бывает "пилотом" поэтому эти инициативы могли бы быть предложены именно с трибуны Московской городской думы".

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, выборы по партийным спискам не предусмотрены. В этом году в трех избирательных округах впервые пройдет эксперимент по дистанционному электронному голосованию.

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