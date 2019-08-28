Парки Москвы подготовили мастер-классы и экскурсии ко Дню знаний

28.08.19 14:18

Фото с официального сайта мэра Москвы

28 августа. Interfax-Russia.ru - Столичные парки подготовили квесты, игры, экскурсии, концерты, спектакли и мастер-классы к 1 сентября, сообщает сайт мэра Москвы.

"В Воронцовском парке день знаний отпразднуют с 15:00 до 19:00. На центральной поляне откроется игровая зона с твистером и бадминтоном. Гости смогут поучаствовать в мастер-классах по игре на скрипке, рисованию, оригами, бильярду и косоплетению", - говорится в сообщении.

В парке "Зарядье" в течение всего дня в медиакомплексе "Машина времени" гости смогут посетить бесплатные показы фильма об истории города. В Парке победы на Поклонной горе дети смогут посетить мастер-классы, попробовать силы в творческих конкурсах и познавательных играх. В парке "Фили" организуют квест.

"В ландшафтном парке "Митино" День знаний начнется в 10:00 с зарядки. А до 19:30 будут идти танцевальные мастер-классы. В парке "Северное Тушино" 1 сентября в 15:00 на главной сцене начнется концерт камерного флейтового ансамбля Flute Virtuosus", - отмечается в сообщении.

Всех желающих попробовать себя в разных видах искусств и ремесел 1 сентября ждут в парке "Ходынское поле". С 11:00 до 15:00 в детском центре проведут мастер-классы по рисованию, лепке и гончарному делу. Там также пройдут открытые уроки по дзюдо, самбо и зумбе.

"В парке искусств "Музеон" в павильоне "Школа" с 10:00 до 13:00 пройдет профориентационная игра "Профессия будущего". Ребятам предложат сыграть в настольные игры, разработанные для того, чтобы дети и подростки могли определиться с выбором будущей специальности", - рассказали в мэрии.