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28.08.19 14:20
Врачи советуют родителям первоклассников не отказываться от вакцинации детей
"Подготовить нужно физически, психологически и технически, все эти этапы подготовки направлены на сохранение и укрепление здоровья ребёнка, который впервые идёт в школу. Готовить ребёнка нужно заранее, объяснить, что школа это учреждение, где нужно сконцентрировать внимание - это нужно регулярно обсуждать на семейном совете", - сообщил на пресс-конференции в среду главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской городской больницы им. З.А. Башляевой Исмаил Османов.
По его словам, ребёнок должен быть заранее приучен к режиму и графику. "Вставать нужно рано, каждый день смещать подъем на 20-30 минут",- сказал Османов.
Как отметил главный педиатр, особое внимание нужно уделить одежде, обуви и рюкзаку.
"Важный атрибут - это рюкзак, от него зависит осанка ребёнка. Ранец должен быть с жёсткой ортопедической спинкой, с жесткими широкими лямками, но он должен быть легким. В нем должны быть отделения для учебников и для бутылочки с водой, но перегружать ранец не стоит. В целях безопасности на рюкзаке и на одежде должны быть элементы светоотражения для темного времени суток ",- сказал он.
Османов считает, что дети к школе должны быть подготовлены физически в плане вакцинации.
"Нужно серьёзно задуматься, прежде чем отказываться от вакцинации и распространять ложные сведения. Это вредит в первую очередь здоровью ребёнка и может представлять угрозу другим",- подчеркнул он.
В свою очередь директор Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой Марина Бебчук советует родителям обратить максимум внимания на психологическую готовность ребенка к школе.
"На семейном совете нужно решить, какой телефон будет у ребёнка, кнопочный, чтобы связаться, или последний смартфон, сколько карманных денег давать ребёнку и с какого класса. Чтобы ребёнок мог ответить сверстникам, почему у меня в семье именно так",- сказала она.
Бебчук считает, что школьный буллинг может начаться в первом классе.
"Именно от родителей зависит, будет ли ребёнок любимцем в школе или аутсайдером",- отметила она.
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