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28.08.19 14:29
На родине Гранина создадут музейный комплекс
"Мы совместно с Российским книжным союзом, с РПЦ определили земельный участок в месте, где находилось село, где появился на свет Даниил Александрович. Сейчас начинаем реализацию проекта по строительству музейного комплекса, строительству часовни, открытой площадки, где можно было бы осуществлять чтения и знакомство с литературным наследием нашего знаменитого земляка", - рассказал Старовойт президенту РФ Владимиру Путину на встрече, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.
Президент назвал данную инициативу хорошим начинанием для Курской области и всей России.
"Даниил Александрович - у меня с ним были очень добрые отношения - очень был достойный человек, гениальный писатель, и нужно пропагандировать его наследие. Он был просто гражданином в самом высоком смысле этого слова. Поэтому это хорошая идея", - сказал Путин.
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