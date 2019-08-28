На родине Гранина создадут музейный комплекс

28.08.19 14:29

© РИА Новости. Александр Гальперин

28 августа. Interfax-Russia.ru - Музейный комплекс будет создан на родине писателя Даниила Гранина, заявил врио губернатора Курской области Роман Старовойт.

"Мы совместно с Российским книжным союзом, с РПЦ определили земельный участок в месте, где находилось село, где появился на свет Даниил Александрович. Сейчас начинаем реализацию проекта по строительству музейного комплекса, строительству часовни, открытой площадки, где можно было бы осуществлять чтения и знакомство с литературным наследием нашего знаменитого земляка", - рассказал Старовойт президенту РФ Владимиру Путину на встрече, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

Президент назвал данную инициативу хорошим начинанием для Курской области и всей России.

"Даниил Александрович - у меня с ним были очень добрые отношения - очень был достойный человек, гениальный писатель, и нужно пропагандировать его наследие. Он был просто гражданином в самом высоком смысле этого слова. Поэтому это хорошая идея", - сказал Путин.