В Петербурге 1 сентября откроют новых 9 школ и 25 детских садов

28.08.19 14:33

© РИА Новости. Алексей Филиппов

28 августа. Interfax-Russia.ru - К учебному году в Санкт-Петербурге откроются новых 9 школ и 25 детских садов, сообщил заместитель председателя городского комитета по образованию Андрей Борщевский.

"Нужно отметить, что правительство Санкт-Петербурга серьезно поработало, обеспечив готовность образовательных учреждений. 1 сентября откроется 9 новых школ и 25 детских садов. Таким образом, в 2019 году в общем числе будет введено 44 детских сада и 11 общеобразовательных школ. Это очень серьёзный подарок к новому учебному году", - сказал Борщевский на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что в Петербурге ежегодно растет число воспитанников детсадов и учащихся школ.

"В канун нового учебного года у нас на 10 тыс. больше детсадовцев, всего это 282 тыс. детей. Если говорить о школьниках, их число приблизилось к 510 тыс.", - уточнил Борщевский.

Борщевский отметил, что 9 школ и 25 детсадов - это 9 тыс. и 4,5 тыс. мест соответственно.

Врио руководителя управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Елена Смирнова добавила, что в новом учебном году все школы города будут работать в одну смену.

"Что касается горячего питания, большая часть, 815 школ, будет работать на продовольственном сырье. Это означает полный цикл приготовления питания. И всего 112 будут работать как буфеты-раздаточные", - подчеркнула она.

По данным комитета по образованию Санкт-Петербурга в городе действуют 1975 государственных образовательных учреждений, включая 684 школы, 1051 детсад, 76 учреждений среднего профессионального образования, 164 учреждения дополнительного образования и иных видов.